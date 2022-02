Marcher et pédaler : connaître les pratiques pour agir

Caractériser les situations et les profils favorables aux modes de déplacements actifs : la marche ou le vélo. C’est l’objet de l’étude issue de l’enquête mobilité des personnes publiée fin 2021 par le ministère de la Transition écologique.

Quelles sont les pratiques des Français dans leurs déplacements locaux et quelle est la place de la marche et du vélo, modes actifs dont les bienfaits sur la santé et l’environnement ne sont plus à démontrer ? Si la crise sanitaire a fait émerger de nouvelles habitudes, l’enquête mobilité des personnes réalisée en 2019 par le Commissariat général au développement durable (CGDD) permet de dégager les situations et les profils favorables à ces modes actifs.

Ainsi, en 2019, les Français effectuent trois déplacements locaux en moyenne chaque jour, définis comme « amenant à moins de 80 km à vol d’oiseau du domicile ». Par ailleurs, l’étude ne prend en compte que le déplacement pour un motif unique (travail, achats, loisirs, etc.). À noter que la marche couvre l’ensemble des ...