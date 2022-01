La commission Bronner formule des propositions sur l’éducation aux médias

Education aux médias

Publié le 26/01/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Systématiser l’EMI dès l’école élémentaire, mobiliser le réseau des bibliothèques et médiathèques, créer une cellule interministérielle dédiée … La commission Les Lumières à l’ère numérique, présidée par Gérald Bronner, a remis à Emmanuel Macron son rapport destiné à lutter contre les fausses informations et la manipulation de l’information.

Le 11 janvier, la commission Les Lumières à l’ère numérique a remis à Emmanuel Macron son rapport destiné à lutter contre les fausses informations et la manipulation de l’information. Présidée par Gérald Bronner et composée de 14 personnalités d’horizons divers (1), cette commission avait été lancée à l’automne 2021 par le président de la République.

Ce rapport vise « à réfléchir aux moyens techniques, juridiques et sociétaux de limiter les conséquences négatives » des fausses informations sur la vie démocratique. Pour cela, il convient notamment d’agir en amont via l’Éducation aux médias et à l’information (EMI), « la façon la moins liberticide de réguler » un marché de l’information devenu chaotique.

Dans son rapport, la commission recommande de développer « les

