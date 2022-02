« Des policiers municipaux de mieux en mieux formés au maniement des armes à feu »

Armement

Publié le 01/02/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Alors que près de 60% des policiers municipaux sont désormais équipés d'une arme à feu, la formation au tir a connu ces dernières années une forte évolution. Interrogé par la Gazette, l'officier de police judiciaire Franck Amédro, expert formation à l’emploi et l’usage des armes, Moniteur en Activités Physiques et Professionnelles (M.A.P.P. ), Formateur aux Techniques et à la Sécurité en Intervention (F.T.S.I.) de la Police Nationale, et intervenant au, CNFPT, décrypte ces évolutions.

Les policiers municipaux sont très souvent des primo-arrivants. Ils doivent non seulement appréhender des évènements « classiques » dans le cadre de leurs missions de police de proximité mais aussi gérer des interventions avec des situations très dégradées et de plus en plus complexes. La formation est donc un axe essentiel.

« S’ils n’ont pas la formation et l’armement adéquats, ils ne peuvent, en dépit de leur volonté forte et de leur professionnalisme, ni protéger les administrés/citoyens, ni se protéger », martèle Franck Amédro, Moniteur en Activités Physiques et Professionnelles (M.A.P.P.) et Formateur aux Techniques et à la Sécurité en Intervention (F.T.S.I.) au sein de la Police Nationale, en charge de la formation des policiers municipaux au CNFPT.

« Comme leurs ...

