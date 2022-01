Quelle stratégie territoriale de sobriété foncière ?

zéro artificialisation nette

Publié le 26/01/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Pour atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050, les collectivités sont invitées à consolider et à déployer quatre piliers pour compléter la lutte contre le dérèglement climatique. Une circulaire du 30 août 2020 détaille les outils de planification locale et de contractualisation en ce sens. Décryptage.

Objectif

La revitalisation du territoire et les transformations des espaces urbains et ruraux sont conduites à travers les programmes Action cœur de ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie, grâce aux crédits de France Relance. Elles ne doivent toutefois pas nuire à la maîtrise de l’artificialisation des sols. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ambitionne de réduire de moitié le rythme d’artificialisation des sols au niveau national. Cet objectif doit être décliné au niveau régional d’ici à deux ans et au niveau local dans les six prochaines années en utilisant les outils de planification des collectivités territoriales. Celles-ci seront accompagnées de manière ...