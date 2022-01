24 heures avec… un directeur d’éclairage urbain

Thierry Marsick assure la direction de l’éclairage urbain de la ville de Lyon. Obligations réglementaires, lutte contre la pollution nocturne, enjeux de sécurité… il navigue entre toutes ces contraintes pour concevoir un « paysage nocturne ». Rencontre.

Le lever de soleil de cette matinée d’automne éclaire le bâtiment qui accueille le service éclairage urbain de la ville de Lyon (Rhône). Ce vendredi-là, son responsable, Thierry Marsick, me reçoit dans son bureau pour évoquer son travail et celui de ses équipes. Entre deux grandes photos exposant des réalisations d’éclairage sur des bâtiments publics, il détaille avec passion comment composer « un paysage nocturne ». Car si, chaque année, la fête des Lumières assure une notoriété mondiale à la ville de Lyon, cette dernière se distingue aussi en matière d’éclairage urbain. Depuis 1989 et le premier ...