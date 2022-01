Plan 5 000 équipements : les contours se dessinent, les défis aussi

Sport

Publié le 25/01/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A l’occasion d’un webinaire organisé ce 25 janvier, l’Agence nationale du Sport (ANS) a marqué le coup d’envoi du Plan des 5 000 terrains de sport d’ici 2024. L’occasion de cerner les principaux défis à venir pour les acteurs : de la définition des besoins territoriaux, à l’animation des futurs équipements.

Représentants de collectivités, d’associations et de fédérations sportives, d’entreprises… Plus de 800 personnes ont participé à un webinaire organisé ce mardi 25 janvier par l’Agence nationale du Sport (ANS), afin de présenter le programme des équipements sportifs de proximité 2022-2024. Un plan, rappelons-le, doté de 200M€ pour créer 5 000 équipements sportifs « légers » d’ici 2024 – dont 96M€ prévus pour cette année 2022. Les territoires carencés sont ciblés : quartiers de la politique de la ville (QPV), zones de revitalisation rurale (ZRR), territoires ultramarins. De quoi créer quelques frustrations… « Nous sommes dans une logique de rattrapage et de rééquilibrage en matière d’équipements sportifs », justifie Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du Sport ...