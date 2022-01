Emballages : un nouveau cahier des charges qui pose question

Déchets

Publié le 25/01/2022 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Derniers jours de consultation pour le projet de nouveau cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers. À partir de 2023, les recycleurs et les collectivités craignent entre autres de perdre la main sur une partie de leurs prérogatives.

Les rencontres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (Cifrep) se suivent et se ressemblent. En particulier lorsqu’on parle des emballages, sujet de tension permanente entre les collectivités, les entreprises du recyclage et les metteurs en marché, représentés par Citeo, et peut-être bientôt par un autre éco-organisme : Leko.

Dernier épisode jeudi 20 janvier, lors d’une réunion durant laquelle les contours du futur cahier des charges d’agrément de ces éco-organismes ont été âprement discutés. Ce texte fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 26 janvier. S’il entend « accélérer la finalisation de l’extension des consignes de tri » et « améliorer le recyclage », il donne davantage de responsabilités aux producteurs. Quitte à bousculer quelques ...

