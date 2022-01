Sport amateur

Le Comité olympique français veut relancer le bénévolat sportif

Publié le 25/01/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Alors que la crise sanitaire a accentué l’érosion du bénévolat, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) profite de l’élection présidentielle à venir pour favoriser une prise de conscience sur l’importance de cet engagement. Et trouver les leviers pour le valoriser et le développer.

