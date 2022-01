« Les promesses » ou le combat ordinaire d’une élue de banlieue

Logement

Publié le 25/01/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le 26 janvier sort dans les salles "Les Promesses", un film de Thomas Kruithof. Isabelle Huppert y incarne la maire d'une commune de banlieue parisienne qui se bat contre l'habitat indigne, accompagnée de son dévoué directeur de cabinet interprété par Reda Kateb. Toute ressemblance avec des personnages réels n'est pas purement fortuite...

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Evoquer le quotidien d’une élue locale de banlieue, ça n’arrive pas si souvent dans le cinéma français. Y ajouter la lutte contre les marchands de sommeil et le traitement des copropriétés dégradées est encore plus rare. C’est le parti pris du film « Les promesses », tourné dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, qui sort dans les salles le 26 janvier. Le réalisateur Thomas Kruithof a travaillé avec le scénariste Jean-Baptiste Delafon, auteur de la fameuse série « Baron Noir ». Après la scène politique nationale, c’est à la vie politique locale, et ses liens avec le pouvoir central, que ce dernier s’est intéressé.

Suspense autour d’une copropriété dégradée

Clémence (Isabelle Huppert) est maire d’une ...