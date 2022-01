[Supplément feuilletable]

Publié le 26/01/2022 • Par Romain Mazon • dans : France

L’appropriation des données numériques par les collectivités locales avance très lentement. Si des collectivités pionnières défrichent leur potentiel, la majorité peinent à maîtriser le sujet de la data, publique ou pas, ouverte ou fermée. Mais comment faire ? Comment s’y prendre ? Réalisé par l’Observatoire Datapublica avec la Banque des Territoires, ce « Guide de la donnée territoriale » diffusé par La Gazette donne des clés de compréhension des enjeux et stratégies, et des bonnes pratiques à activer.

L’appropriation des données numériques par les collectivités locales avance très lentement. La preuve avec l’ouverture des données publiques qui ne sont, rappelons-le, qu’une partie de l’univers de la data : au mois d’octobre 2021, l’association OpenData France recensait 716 collectivités locales ayant respecté leur obligation d’ouverture posée par la loi pour une République numérique de 2016. Or ce texte concerne 4500 collectivités…

En affinant l’observation, le tableau n’est cependant pas si noir : 95 % des régions, 60 % des départements et des intercos de plus de 100 000 habitants ouvrent leurs données, couvrant environ 54 % de la population française.

Autant de collectivités dans lesquelles une partie au moins des élus et des services a dépassé le seul sujet de l’ouverture de la donnée pour embrasser l’ensemble des questions que soulève l’usage de la data au service des politiques publiques.

Car, comme dans le secteur privé, leur potentiel est immense. Mais, plus que dans le privé, l’exploitation et le traitement des datas soulèvent des questions démocratiques, politiques et stratégiques. A fortiori dans un cadre réglementaire qui court encore après les innovations technologiques qui déferlent dans nos smartphones, nos PC, ou dans la rue, via les objets connectés.

Dès lors, difficile pour les collectivités de se positionner dans ce paysage non stabilisé. Pourtant, il leur faut bien répondre aux nouvelles attentes des usagers et citoyens qui attendent des services publics la même agilité que celle des géants de la tech. Elles ne peuvent non plus passer à côté des nouvelles manières de travailler, et de produire, permises par les usages des données.

Mais comment faire ? Comment s’y prendre ? Comment généraliser, chez tous les agents, et dans toutes les collectivités, une culture de la data qui permette de professionnaliser sa collecte, son traitement, sa diffusion ? Comment en faire un outil d’aide à la décision ? Comment transposer l’éthique de service public dans le champ des données numériques ?

C’est toute l’ambition de ce hors-série, disponible ici dans sa version feuilletable, que de répondre à ces questions (et bien d’autres). Réalisé par les membres de l’observatoire Data Publica, il reprend certains des « codes » de « la Gazette » pour mettre le pied à l’étrier de collectivités qui souhaitent investir tel ou tel champ de la donnée : gouvernance de la donnée, intelligence artificielle, algorithmes décisionnels et transparence citoyenne… Des articles d’analyse des grands enjeux soulevés par les données et des interviews d’expert(e)s, praticiens territoriaux, vous convaincront que, finalement, la data, dans votre collectivité, c’est possible.

