Que propose le nouveau service public des réseaux de chaleur ?

France Chaleur Urbaine vient d’être présenté par le gouvernement et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce nouveau service public cherche à informer et à nouer des partenariats locaux pour développer les réseaux de chaleur.

cet article fait partie du dossier

Réseaux de chaleur : l'outil clé des collectivités pour la transition énergétique

Il est à la fois défini comme « un nouveau service public » et comme « une start-up d’État » : France Chaleur Urbaine vient d’être déployé à l’échelle nationale après une expérimentation menée durant l’été 2021 en Île-de-France. Ce dispositif se veut un guichet unique offrant des informations sur les réseaux de chaleur afin de faciliter et de multiplier les raccordements.

Le principe d’une « start-up d’État » est le suivant : identifier un manque dans une politique publique, apporter rapidement une réponse grâce à un outil numérique et travailler ensuite à son amélioration en continu. Dans le cas présent, France Chaleur Urbaine est cofinancé par la Direction générale de l’énergie et du climat au ministère de la Transition écologique, par la Direction interministérielle du numérique et par l’Ademe Île-de-France.

A l’origine, le projet a été lancé en région francilienne en partant d’un constat : malgré un important potentiel de développement, « la dynamique dans les réseaux de chaleur n’est pas au rendez-vous », observe Florence Levy, chargée de mission à la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France. Ce service déconcentré du ministère de la Transition écologique porte le projet avec la FNCCR.

« Identifier les zones où développer de nouveaux réseaux »

France Chaleur Urbaine ciblait initialement les copropriétés. Un réseau de chaleur passe-t-il près de chez moi ? Comment m’y raccorder ? À quel coût ? L’idée est d’informer les copropriétaires via un site Internet, de les accompagner dans leurs démarches et dans l’identification des aides financières, ainsi que de faire le lien avec les gestionnaires de réseaux. Mais il a été décidé d’étendre le service sur tout le territoire français aux bâtiments tertiaires, publics et privés. En particulier, en leur donnant accès à des données via un outil cartographique en développement.

« Les collectivités locales pourront utiliser le service comme source d’informations ou tout simplement le faire connaître à leurs administrés », suggère Florence Levy. « L’outil cartographique en ligne, par exemple, permettra aux collectivités d’identifier les zones où il serait intéressant de développer de nouveaux réseaux. ». Pour cela, il présentera des données sur les copropriétés chauffées au gaz ou au fioul, pour lesquelles les réseaux de chaleur offrent une alternative bas carbone, et sur les niveaux de consommation.

Plus largement, France Chaleur Urbaine va chercher à nouer des partenariats avec les acteurs locaux comme les syndicats d’énergie. Ou les agences locales de l’énergie et du climat, avec qui le but sera d’associer l’information sur les réseaux de chaleur à un accompagnement dans des projets de rénovation énergétique des bâtiments.