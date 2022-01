Sécurité publique

Médiatisation de la délinquance : 20 ans de dérives verbales

Publié le 25/01/2022

antwerpenR_Flikr-cc

Comment en 20 ans, les hommes et femmes politiques ont-ils surinvesti la thématique sécuritaire à l’aide de petites phrases et de déclarations violentes dans les médias ? Et quelle est la responsabilité de ces derniers dans cette surenchère ? Dans un article paru le 25 janvier dans The Conversation, repris par la Gazette, Driss Aït Youssef (UGEI), docteur en droit public, chargé de cours, président de l'Institut Léonard de Vinci, Pôle Léonard de Vinci – UGEI, revient sur cette course à la rhétorique guerrière, qui est déjà à l’œuvre dans le cadre de la campagne actuelle.