Violences faites aux femmes : la riposte du monde rural

Face à une violence aux multiples impacts, la lutte dans laquelle s’engagent les collectivités repose sur la solidité d’un tissu partenarial. Aucun territoire ou milieu social n’est épargné. En fonction de chaque situation locale, des solutions émergent progressivement. La prévention, le repérage et la mise à l’abri des victimes réussissent à briser les mécanismes d’emprise et d’isolement, accentués en zone rurale.

Une mobilité réduite, des situations économiques plus précaires qu’en ville, des difficultés d’accès aux soins gynécologiques et aux services publics : un rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, publié l’automne dernier, rappelle combien ces inégalités peuvent s’accentuer et se croiser dans les conditions de vie de 11 millions de femmes dans les territoires ruraux.

Et lorsque celles-ci sont confrontées à des violences intrafamiliales, leur isolement s’en trouve accru. Seulement un quart des appels pris en charge par le numéro spécial 3919 provenaient de départements essentiellement ruraux alors que quasiment un féminicide sur deux s’y produit.

La mobilisation des élus primordiale

Ce constat, guère inédit, a nourri le lancement d’un récent appel à manifestations d’intérêt interministériel pour financer une dizaine d’associations exerçant en milieu rural à hauteur d’un million d’euros sur deux ans. Aux côtés des associations, les collectivités participent aussi au travail de prévention et de prise en charge de ces victimes, pour lesquelles la récurrence et la gravité des faits subis ont été aggravées par la crise sanitaire et sociale en cours. Si les préfectures assurent le relais de dispositifs nationaux de lutte contre ces violences à travers l’implication de délégués départementaux, la mobilisation des élus est primordiale, surtout dans des plus petites communes, où le témoignage et le dépôt de plainte peuvent s’avérer plus difficiles par peur d’un manque de confidentialité.

Pour la communauté de communes d’Ambert Livradois Forez (58 communes, 27 600 hab., Puy-de-Dôme), il s’est agi de nommer des élus référents qui participent au réseau partenarial Reprof afin de ne pas se sentir désemparés lorsqu’ils sont contactés en urgence. Ceux-ci peuvent ensuite rapidement mobiliser leurs contacts et ont appris à poser les bonnes questions.

Dans le Tarn, l’association Paroles de femmes s’appuie sur les mairies pour développer un réseau d’un peu plus de 130 personnes relais – médecins généralistes, sages-femmes ou commerçants. « C’est notre porte d’entrée pour organiser des premières réunions d’information et commencer à sensibiliser les particuliers intéressés par la distribution de plaquettes d’information. Nous complétons par une courte formation et l’organisation de repas pour faire vivre le réseau », décrit Céline Roucolle, chargée de mission « ruralité » de l’association basée à Gaillac, qui organise également des permanences délocalisées. Sur le site ou dans le magazine de la commune, sur les panneaux d’affichage, à la mairie, les élus peuvent relayer les coordonnées d’associations et de lignes d’écoute. Récemment, nombre d’entre eux ont facilité l’impression du numéro de téléphone 3919 sur des emballages de pain, des sachets de pharmacie ou des tickets de caisse pour gagner en visibilité. Car, à l’exception des grandes aires urbaines, peu de communes bénéficient de permanences d’associations spécialisées. Un maillage pourtant essentiel : « En Normandie, dans l’Ain, dans le centre de la France, il y a encore des zones peu couvertes et nos écoutantes ne savent pas vers qui référer les femmes appelantes », regrette Françoise Brié, directrice de la Fondation nationale solidarité femmes.

Le bus itinérant de la PMI

Ce travail d’orientation passe aussi par une plus grande sensibilisation des agents, notamment des travailleurs sociaux et des policiers municipaux, dans le repérage de signaux d’alerte. Dans les Yvelines, un bus itinérant des centres de protection maternelle et infantile (PMI) sert de lieu de prévention à l’association Women Safe, la grossesse étant considérée comme un moment critique dans le déclenchement de ­violences conjugales.

Dans les casernes de gendarmerie, le développement de la présence d’intervenants sociaux (plus de 400 en France) se poursuit pour assister des victimes. « Ce type de poste est important car il permet de croiser des situations méconnues des services sociaux », juge Maïté Gasner, une employée du département qui partage son temps entre les brigades de Romilly-sur-Seine et de Rosières-près-Troyes (Aube). « Près de 40 % des situations traitées par nos intervenants sociaux sont des violences intrafamiliales », détaille pour sa part Bernard Haegel, directeur des territoires d’action sociale du département de la Drôme, qui cofinance trois postes à 50 %.

Le département formalise, par ailleurs, un ­document à l’intention de ses agents, notamment dans les centres médico­sociaux, pour les aider à caractériser des situations répréhensibles. Ailleurs, des brigades mobiles expérimentent le dépôt de plainte au domicile d’un proche, dans des hôpitaux, des supermarchés pour contourner la crainte d’être repéré par des voisins.

Des logements d’urgence réservés

Des communes ont choisi de réserver des logements d’urgence pour mettre à l’abri des femmes subissant des violences. A Tonneins (9 100 hab., Lot-et-Garonne), où la gendarmerie a mis en place une cellule spécialisée pour un accueil spécifique, la mairie a travaillé avec le bailleur social Habitalys afin d’ouvrir un appartement de deux pièces « Rassure-toit ». « C’est un hébergement d’urgence pour une durée de plusieurs semaines. Ce sont la gendarmerie, le centre ­médicosocial ou un partenaire associatif qui peuvent nous solliciter », indique Céline Boussié, adjointe déléguée chargée de la solidarité, qui accompagne régulièrement des victimes.

Dans le même département, une maire témoignait, lors du dernier congrès des maires, avoir multiplié les rendez-vous avec une agence bancaire afin d’envisager des facilités de crédit. « L’argent agit encore comme une retenue dans le logement violent », disait-elle. Afin de pallier le manque d’autonomie, des « bons taxi », déjà financés par des départements tels l’Allier et la Sarthe, ont été distribués pour financer les allers-retours des victimes vers les services qui ponctuent un parcours de sortie de violences, notamment chez le médecin qui constitue, en milieu rural, le premier point d’alerte.

« Il faut encore des moyens et des accompagnements pour que ces femmes se reconstruisent ensuite », insiste Edith Gueugneau, maire de ­Bourbon-Lancy (4 700 hab., Saône-et-Loire), satisfaite de voir la problématique émerger au niveau national. Egalement investie dans l’Association des maires de France, l’élue a collaboré à l’écriture d’une dizaine de propositions pour améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi celles-ci, une meilleure documentation et un suivi des phénomènes de violence afin de mieux adapter les schémas et dispositifs locaux existants, notamment ceux liés aux victimes ou à la prévention de la délinquance. Et un plus grand accompagnement des enfants témoins des violences conjugales et la pérennisation des places d’hébergement d’urgence et autres solutions de longue durée. Même en milieu rural, surtout avec des enfants scolarisés, la question s’impose encore comme le principal frein à un départ de foyer, faute d’une éviction du conjoint.

« Près de 60 mises à l’abri en deux ans » « En 2021, nous avons été la première commune du département à signer un contrat de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles avec les services de l’Etat, rappelle Yves Revel, maire de Beynes [7 600 hab., Yvelines]. L’un de ses engagements repose sur un travail avec les bailleurs sociaux pour trouver des appartements et pouvoir mettre à l’abri des femmes qui ont fait appel à la gendarmerie ou une association spécialisée, Iris. Ces deux dernières années, une soixantaine de mises à l’abri ont été recensées car les violences intrafamiliales se sont accrues. Avec la gendarmerie, nous avons conduit une sensibilisation aux spécificités de ces violences pour tous les agents de la commune en contact avec le public ainsi que les animateurs qui interviennent auprès des enfants. »