Avec « Rambo’sport », les agents entretiennent leur santé

Publié le 02/02/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu expert acteurs du sport, France, Toute l'actu RH

A Rambouillet, pour favoriser l’équilibre physique et mental des agents, des séances gratuites de sport ont lieu sur le temps du déjeuner, trois jours par semaine.

[Rambouillet, Yvelines, 550 agents, 27 100 hab.] « Chaque semaine, j’attends le cours de yoga avec impatience », assure Stéfany Texier, assistante de direction au sein de la direction des services techniques de Rambouillet. Cette sportive, qui pratique la course à pied et fréquente les salles de sport, n’était pourtant pas attirée par la discipline. « J’y suis allée par curiosité », raconte-t-elle. Et elle ne regrette pas : « Cela me permet de faire une coupure dans la journée et après je suis zen ! »

Ce cours de yoga est ­proposé gratuitement par la ville aux agents volontaires. C’est l’activité « douce » du programme de sport au travail baptisé « ­Rambo’sport », qui comprend également une version collective (actuellement le badminton) et une autre ludique (depuis ­septembre 2021, le pilates, après le piloxing). Soit, au total, trois activités par semaine, à l’heure du déjeuner, destinées à favoriser la pratique du sport, développer la cohésion d’équipe et les contacts entre agents de différents services. Le dispositif est l’une des actions phares du plan de prévention des risques « Rambo’zen » (lire ci-dessous).

Le créneau du midi est parti­culièrement apprécié par Lydie Coilliaux, assistante de direction au secrétariat général, qui est « inscrite aux trois séances, mais surtout assidue au ­badminton ». « Cet horaire est très commode car il me permet de pratiquer une activité physique sans que cela n’empiète sur ma vie de famille », explique-t-elle.

Esprit de groupe

Le dispositif lui a par ailleurs permis de « créer des liens avec des collègues d’autres services et de découvrir des gens sous d’autres facettes ». « Il y a des directeurs, des agents de terrain, des personnels du bureau, tous les grades sont mélangés et on est tous au même niveau, égaux, en tenue de sport et transpirants ! Nous nous amusons beaucoup et sommes devenus un vrai groupe », rapporte Lydie Coilliaux.

Un certain nombre d’agents sont, par nature, exclus du dispositif car exerçant des métiers qui les mobilisent sur le temps de midi (1). « En compensation, ils ont droit chaque année à une participation de 50 euros aux dépenses qu’ils engagent auprès d’une salle de sport ou d’un club », signale Céline Dombes, directrice des ressources humaines.

Interrogés sur la suite à donner à « Rambo’sport », les agents ont émis le souhait de se voir proposer des activités autour de la marche, permettant de mieux connaître le territoire pour lequel ils travaillent.

« Nous réfléchissons donc à la mise en place, aux beaux jours, d’un parcours de marche nordique qui emmènerait les agents à la découverte de la ville et de son patrimoine », poursuit Céline Dombes.

Les télétravailleurs aussi

Un cours de yoga va également être ajouté le soir pour toucher plus d’agents, surtout ceux qui ne peuvent pas se libérer en milieu de journée. La collectivité envisage par ailleurs des séances ponctuelles pour les télétravailleurs autour des gestes et postures en situation de télétravail, qui viendrait compléter le guide qui existe déjà sur le sujet, ou encore autour de l’alimentation, de la détente, du bien-être et de la déconnexion.

« Nous allons également lancer une démarche d’accompagnement des agents de la petite enfance autour du renforcement musculaire et de l’échauffement à la prise de poste sur le temps de travail », indique Céline Dombes.

« Il y a eu un réel engouement pour les activités proposées » Céline Dombes, directrice des ressources humaines « La ville a mené un audit interne des risques psychosociaux en 2019 à travers un questionnaire, des observations terrain et des entretiens d’agents. Il a conclu à une surexposition à l’usure physique, aux accidents du travail et aux risques psychosociaux de certains personnels. Ce qui nous a amenés à définir un plan d’actions, dont fait partie le projet “Rambo’sport“. Les séances, d’une heure, sont animées par des associations locales dans un gymnase de la ville. Le budget dédié est de 5 500 euros par an. Il y a eu un réel engouement pour les activités proposées, notamment pour le yoga qui a attiré jusqu’à 30 personnes avant le début de la crise sanitaire. On voit le bénéfice sur les relations entre collègues de différents services. L’organisation le midi permet aussi de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive entre les hommes et les femmes, souvent absorbées, malgré elles, par leurs obligations familiales. »