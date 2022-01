En Occitanie, les petites lignes (et les grandes) sont relancées

Transports ferroviaires

L'Etat, la région Occitanie ainsi qu'une quinzaine de départements et d'agglomérations ont bouclé le financement de deux grands projets ferroviaires : la nouvelle ligne à grande vitesse entre Perpignan et Montpellier, ainsi qu'une quinzaine de lignes de desserte fine du territoire.

Chiffres-clés Le réseau ferroviaire en Occitanie 2 636 km de lignes sont exploités dont 955 Km pour le réseau principal , 1430 Km de réseau régional, et 95 km dédiés au fret

sont exploités dont 955 Km pour le réseau principal , 1430 Km de réseau régional, et 95 km dédiés au fret 66 000 voyageurs quotidiens en TER, avec pour objectif 100 000 voyageurs par jour d’ici 2030.

Les petites lignes ferroviaires, mais aussi les grandes, étaient à la fête ce week-end. Le Premier ministre s’était en effet déplacé en Occitanie, son territoire de prédilection, pour venir signer deux protocoles d’accord de financement avec plusieurs collectivités territoriales, dont la région Occitanie.

Montpellier-Perpignan à grande vitesse en 2040

Le premier – et le plus conséquent – concerne la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan. Signé par l’Etat et onze collectivités, il concerne le financement de la première phase entre Montpellier et Béziers, qui permettra de mettre la capitale catalane à 4h20 de Paris (contre 5h10 aujourd’hui). Il s’élève à 2 milliards d’euros et prévoit que les travaux soient finis en 2030. L’Etat et ...

