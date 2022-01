ESS : L’ancienne base aérienne devient une société coopérative

ESS

Publié le 25/01/2022 • Par Eric Larpin • dans : Actu expert santé social, Dossiers d'actualité, Régions

Dans la Marne, un projet d'envergure pour l'économie sociale et solidaire doit prendre son envol en 2022.

L’économie sociale et solidaire n’est pas l’apanage des grands territoires. L’année 2022 verra ainsi le démarrage de ­Microville 112, un projet solidaire d’envergure, impulsé par la maire d’un bourg de 1 000 habitants dans la communauté urbaine du Grand Reims (143 communes, 295 900 hab.). Comme son prédécesseur et les habitants de Courcy, Martine Jolly (SE) refusait de voir la base aérienne 112, fermée il y a dix ans, se transformer en friche. Il a fallu beaucoup de conviction et la ­rencontre avec un acteur de l’ESS spécialisé dans les projets innovants, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Alliance sens et économie, pour que le projet devienne réalité.

Participation des habitants

Ce n’est qu’en septembre 2021 que l’Etat a accepté de céder la base à la commune pour 1 euro ...

