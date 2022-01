Les élus locaux réticents à l’idée d’un ménage à trois avec les syndicats d’enseignants et l’Etat

Crise sanitaire

Publié le 24/01/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Alors que des syndicats d’enseignants demandent à leur ministère de tutelle d’associer les collectivités à leurs discussions sur la gestion de la crise sanitaire, les élus locaux sont partagés.

Ils n’en peuvent plus d’un « jeu de ping-pong permanent entre le gouvernement et les collectivités, chacun se renvoyant la balle, c’est insupportable », s’emporte le président du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC), Jean-Rémi Girard. Il vise en particulier la question des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air, que les communes, départements et régions peinent encore à installer dans leurs établissements scolaires. « On observe un décalage entre les discours, on aimerait comprendre pourquoi, parce que nous, on subit », renchérit la secrétaire nationale du SGEN-CFDT en charge de la santé et de la sécurité au travail, Laetitia Aresu.

Pas si anodines que cela

Aussi ces syndicats de personnels enseignants ont-ils, mercredi 19 janvier 2022, proposé au ...