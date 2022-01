Accueil

France Election présidentielle : qui sont les non et mal inscrits sur les listes électorales ?

Election présidentielle

Election présidentielle : qui sont les non et mal inscrits sur les listes électorales ?

Publié le 24/01/2022 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : France

Fotolia

A l’occasion de la prochaine élection présidentielle, "La Gazette" vous propose une enquête en deux volets : un état des lieux des non- et mal-inscrits sur les listes électorales, ainsi qu’une enquête sur l’abstention chez les jeunes et les actions mises en place par certaines les collectivités pour tenter d’y remédier.

