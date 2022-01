Diminuer les polluants atmosphériques est économiquement rentable

Les ZFE sont souvent perçues comme de l’écologie punitive. Des chercheurs grenoblois démontrent que des mesures ambitieuses d’amélioration de la qualité de l’air entraînent des bénéfices nets, non seulement pour la santé mais aussi économiquement.

Les ZFE s'inscrivent dans l'air du temps

« Diminuer de deux tiers la mortalité attribuable aux particules fines à l’échelle d’une agglomération peut se faire pour un coût bien inférieur aux bénéfices sociétaux et économiques », engendrés, concluent les chercheurs du projet MobilAir. Ces conclusions d’une étude pluridisciplinaire de chercheurs grenoblois (1) sonnent comme un encouragement aux élus. Ceux de Grenoble-Alpes Métropole (49 communes, Isère) sont particulièrement concernés, alors que douze de ses communes et la Métropole débattent actuellement du niveau d’exigence et du calendrier de la ZFE pour les particuliers, qui sera mise en place l’an prochain.

L’équipe MobilAir a ciblé les deux secteurs locaux les plus émetteurs de particules fines : le chauffage au bois et les transports. Elle démontre que l’objectif sanitaire ambitieux, de -67 % de morts prématurés, peut être atteint en combinant deux mesures :

le remplacement de tous les équipements de chauffage au bois non performants par des poêles à granulés récents,

et la réduction de 36 % du trafic des véhicules personnels au sein de l’agglomération.

Concrètement, ces démarches devront s’accompagner d’aides financières aux ménages, du développement d’infrastructures (transports en commun et pistes cyclables, etc.) et de programmes de sensibilisation très ciblés – sur lesquels les chercheurs travaillent par ailleurs.

Partir de l’objectif sanitaire pour dimensionner les mesures

L’originalité de l’approche est de proposer aux élus de partir d’un objectif d’amélioration de la santé, pour identifier ensuite les mesures politiques permettant d’atteindre cet objectif. Selon cette équipe, si les mesures prises jusque-là restent insuffisantes en France (L’Union européenne l’a mise en demeure plusieurs fois) c’est qu’elles s’appuient sur des évaluation environnementales qui ne tiennent pas compte des conséquences sur la santé.

Les deux paramètres principaux que sont le chauffage au bois performant et les mobilités décarbonées entraineraient des bénéfices sanitaires en cascade, qui dépassent le gain sanitaire directement associé aux particules fines. En effet, elles favorisent l’activité physique, réduisent le bruit dans la ville et les émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs scénarios ont été étudiés, à la demande des élus, qui ont participé au financement de l’étude. Les scénarios avec le plus fort développement des modes actifs (marche et vélo) conduisent alors à un bénéfice net de 8,7 milliards d’euros sur la période 2016-2045, soit un gain annuel de 629 € par habitant de la métropole. « Ce gain est calculé en faisant la différence entre les bénéfices sanitaires des mesures (qu’ils soient tangibles, comme la baisse des frais médicaux et des congés maladies, ou intangibles, tels que la perte de qualité de vie ou la mortalité) et les investissements et coûts, privés et pour la collectivité, associés à ces mesures. Dit autrement : selon les scénarios, chaque euro investi par la collectivité génèrerait entre 1,1 et 4,7 euros de bénéfice sociétal », précise l’étude.

« L’importance de l’activité physique dans les bénéfices est ce qui a le plus surpris les élus », témoigne Sandrine Mathy, économiste, directrice de recherche au CNRS, à Grenoble. « On gagne en effet sur tous les tableaux : gains de place, de coûts, de santé… Et on se sent beaucoup mieux ! », résume la chercheuse, elle-même « vélo-taffeuse » de la cité alpine.

L’agglomération de Grenoble (500 000 habitants, Isère) est l’une des villes françaises où l’exposition à la pollution atmosphérique est élevée du fait notamment de sa situation géographique encaissée. La grande majorité des résidents (96 %) sont exposés à une concentration moyenne de particules fines (18 µg/m³ de PM 2,5) supérieure à la recommandation de l’OMS (10 µg/m³).

De ce fait, c’est aussi l’une des métropoles précurseurs des mesures pour la qualité de l’air, avec une ZFE véhicules utilitaires légers et poids lourds entrée en vigueur en 2020. « MobilAir conforte les choix que nous avons faits », remarque Cécile Cenatiempo, conseillère métropolitaine, déléguée à la qualité de l’air. Cette dernière ne doute pas que ceux à venir, pour la ZFE particuliers, iront « au-delà des exigences de la loi Climat et Résilience ».

Si les objectifs sanitaires font consensus, restent le calendrier de sortie du diesel et même de l’essence de la ZFE particuliers à fixer et afficher. « Un enjeu social énorme », souligne Pierre-André Juven, adjoint à l’urbanisme et à la santé, de la ville de Grenoble… A articuler avec celui de la mise à disposition des alternatives. Le chemin à parcourir est encore ardu. « La proportion d’habitants se disant prêts à laisser leur véhicule correspond aux 36 % préconisés par les chercheurs », selon une enquête de la Ville, rapporte l’élu de Grenoble. Mais une autre enquête récente sur les déplacements actuels des ménages montre que plus de « 60 % des déplacements de 1 à 3 kilomètres se font encore en voiture », rapporte Cécile Cenatiempo. Quant aux chauffages au bois déficients, la ville s’apprête à abonder les primes au remplacement de l’État et de la Métropole. Plusieurs milliers restent encore à changer.