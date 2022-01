Finances locales

Le programme des dotations et fonds de soutien à l’investissement pour 2022 est donné

La traditionnelle circulaire relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires a été publiée pour l'année 2022. Ces financements doivent être affectés en priorité aux démarches contractuelles et à certaines thématiques telles que la transition écologique des territoires ou la construction et la rénovation d’équipements sportifs. Ces dotations s'élèvent à plus de 2 milliards d’euros en autorisation d’engagement.