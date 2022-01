Accueil

Les emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet ont enfin leurs décrets

Publié le 24/01/2022

Un décret publié le 23 janvier fixe les dispositions relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet pouvant être créés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il définit les emplois concernés, prévoit les modalités de sélection des candidats à ces emplois et les conditions d'emploi.