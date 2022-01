Distribution gratuite d’autotests de détection antigénique pour les personnels des écoles

Crise sanitaire

Publié le 24/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

Un arrêté du 21 janvier souligne le haut niveau de circulation du variant OMICRON du virus SARS-COV-2, qui impose une vigilance particulière dans le milieu scolaire tout en évitant, le plus possible, les fermetures de classes. Ainsi, la fourniture de moyens de dépistage aux personnels des établissements des premier et second degrés de l’éducation nationale qui le souhaitent est de nature à y contribuer.

Il convient, en conséquence, de mettre en place un dispositif de délivrance gratuite d’autotests à l’intention de ces personnels, pris en charge en charge par l’Etat. Sont aussi concernés les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés.