Surcoûts des investissements : la négociation avec les entreprises a débuté

Publié le 21/01/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

© Rob hyrons - Fotolia.com

Les tensions économiques se répercutent sur les investissements des collectivités et sur certains segments, l’approvisionnement fait défaut et les prix se sont envolés. Il est parfois difficile d’évaluer la pertinence des augmentations demandées et les acheteurs se lancent dans des discussions avec leurs fournisseurs pour trouver des arrangements acceptables.

