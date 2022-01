Le Sénat ferme en partie la porte aux lanceurs d’alerte

transparence de la vie publique

Publié le 21/01/2022 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

Le Sénat s’est penché ces deux derniers jours sur une proposition de loi visant à mieux protéger les lanceurs d’alerte. Les sénateurs se sont mis d’accord sur un texte avec d’importants « verrouillages » selon les associations, qui pourraient limiter les alertes.

Le « dynamitage » n’aura pas eu lieu mais les reculs sont réels, selon les associations. La proposition de loi sur les lanceurs d’alerte portée par Sylvain Waserman, député du MoDem, avait été plutôt bien accueillie par l’ensemble du monde associatif. Il s’agissait de transposer en droit français une directive européenne et d’aller plus loin que le seul texte traitant du sujet, la loi Sapin II de 2016, précurseure mais imparfaite. Mais le Sénat, dominé par la droite, est revenu sur un certain nombre de points.

Fuites internes

Certes, la définition du lanceur d’alerte n’a finalement pas changé. Le Sénat comme l’Assemblée se sont entendus pour décrire un lanceur d’alerte comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des ...