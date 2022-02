Produire des désinfectants sur site, du nouveau pour le nettoyage

En pleine période épidémique, les machines à électrolyse d’eau salée ont des atouts. Pour les collectivités qui s’en équipent, c’est une alternative à l’achat de détergents chimiques avec une action de désinfection sécurisante.

Plusieurs fabricants proposent aujourd’hui aux collectivités de produire directement sur site leur solution de nettoyage par électrolyse d’eau et de chlorure de sodium. Sous forme d’acide hypochloreux ou d’hypochlorite de sodium, ces désinfectants à base de chlore actif sont homologués par l’Europe comme produit biocide. Appliqués sans rinçage, ils évitent l’achat de produits chimiques, et donc leur transport. Ils limitent les déchets et remplacent le gel hydroalcoolique.

Chlore actif in situ

L’une des pionnières, Cleanea, commercialise depuis 2009 en France son électrolyseur à membrane Europa. Alimenté en sel, il produit deux solutions dans deux chambres distinctes, l’une désinfectante à base d’acide hypochloreux (à 0,012 % de chlore) et l’autre détergente à base de peroxyde d’hydrogène ...