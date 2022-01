Action publique : les Français de plus en plus satisfaits, selon une étude

SERVICE PUBLIC

Publié le 21/01/2022 • Par Christine Cathiard

L’Institut Paul Delouvrier, en partenariat avec la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), a publié, le 18 janvier 2022, la 22ᵉ édition de son baromètre mesurant l’opinion des Français vis-à-vis du service public. Des résultats qui révèlent le plus haut niveau de satisfaction depuis 2004.

Principal enseignement de ce baromètre réalisé par Kantar Public : une amélioration de plus de 1 point de l’opinion des Français à l’égard de l’action de l’État, qui passe à 52 %, soit le niveau le plus haut depuis la première édition en 2004. Entre 2018 et 2021, l’opinion positive moyenne est passée de 41 % à 52 %. Une hausse inédite depuis 2007.

À noter tout d’abord que cette édition a été réalisée en novembre 2021 après 18 mois de crise sanitaire et donc de présence inédite des services publics auprès des citoyens. Elle révèle également une transformation des attentes des Français envers leurs services publics (avec priorité à la santé, l’éducation et la sécurité). Un besoin de proximité s’est également fait sentir après la crise du Covid.