Espaces France Services : plus que des guichets uniques

Services publics

Publié le 21/01/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Avec un peu plus de 1700 guichets répartis sur le territoire, les espaces France Services se veulent un guichet unique pour toutes les démarches administratives. Lannion-Trégor Communauté en propose trois sur son territoire avec des antennes.

Les espaces France Services de la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor, sont ouverts du lundi au vendredi – mais pas nécessairement quotidiennement, avec une animatrice et agent d’accueil et d’accompagnement. Ils cumulent plusieurs missions, au premier rang desquelles, le regroupement des partenaires nationaux et locaux en un lieu unique : MSA, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, assurance retraite ou encore service des impôts. « Nous avons des liens privilégiés avec tous ces services », explique Emmanuelle Vallée, coordinatrice des espaces France Services de Lannion-Trégor Communauté.

« L’outil Administration+, dispositif d’urgence sociale et financière, nous permet également de sélectionner les partenaires avec lesquels nous souhaitons entrer en contact, précise Stéphanie ...