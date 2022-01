Santé publique

Depuis un an, le boom des communautés professionnelles territoriales de santé

Publié le 21/01/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Markus Mainka - adobestock.com

Le rythme de création de nouvelles communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) s'accélère depuis un an. Plus de 200 fonctionnent actuellement en France métropolitaine et ultramarine et concernent ainsi 30% de la population. Leurs missions viennent d'être étendues à la réponse aux crises sanitaires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Santé publique