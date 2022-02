Reims vise les 90 % d’énergies renouvelables

Le réseau de chaleur du Grand Reims passe de 60 à 90 % d’énergies renouvelables grâce à la construction d’un nouvel incinérateur à bois traité de récupération, tout en octroyant une baisse de prix aux abonnés… et 75 % en moins d’émissions de CO2.

Réseaux de chaleur : l'outil clé des collectivités pour la transition énergétique

Chiffres-clés 2011 : 257 g CO2/kWh.

2013 (chaudière bois A) : 125 g CO2/kWh, soit 20 000 t/an + 1 037 t/an pour le transport.

2022 (chaudière bois B) : 22 g CO2/kWh, soit 5 000 t/an + 121 t/an pour le transport.

Au Grand Reims (Marne), le réseau de chaleur fournissant chauffage et eau chaude sanitaire à 17 000 équivalents logements passera de 60 à 90 % d’énergies renouvelables (ENR) en octobre 2022. Le mix énergétique sera alors composé à 45 % de la chaleur issue du centre de valorisation énergétique Remival, de 10 % de bois de type A (plaquettes forestières, palettes broyées) provenant d’un rayon de moins de 100 km et, c’est la nouveauté, de 35 % de déchets de bois B (déchets d’ameublement et de chantier…) issus d’un rayon de moins de 150 km. Seuls 9 % de gaz et 1 % de fioul domestique seront utilisés, et démarrable facilement en cas de problème sur la chaleur d’incinération.

Production d’énergie

En été, toute l’énergie proviendra de l’usine d’incinération, la chaleur fatale étant prioritaire. « Le gros œuvre est sorti de terre, les trémies ont été livrées et la chaudière bois B de 22 MW arrive en février pour une mise en service en octobre prochain », prévoit Alban Kieffer, chef du service génie climatique et gestion de l’énergie au Grand Reims.

Ces 90 % d’ENR ont été obtenus progressivement : après le fioul seul en 1973, puis le complément charbon dans les années 1980, l’usine d’incinération de 10 MW a été raccordée en 1988. La part d’ENR a été portée à 60 % en 2012 avec l’introduction des deux chaudières bois A de 5 MW chacune. C’est donc le nouveau générateur destiné bois B qui vient signer le recul net du gaz et l’arrêt du générateur charbon, devenu surdimensionné (40 MW) du fait notamment des économies d’énergie obtenues par les programmes de renouvellement urbain des années 2000-2015, comprenant un fort volet isolation thermique. Le passage au bois B présente trois atouts.

« Notre traitement des fumées de charbon peut être réutilisé pour la chaudière bois B, soit 4 à 5 millions d’euros d’économies ; l’emplacement du générateur charbon et de son stockage était disponible. Enfin, nos partenaires étaient engagés : notre concessionnaire Engie actif, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) nous a aidés à monter le dossier, l’Ademe a financé et les bailleurs sociaux ont permis le raccordement nécessaire de 2 000 équivalents logements supplémentaires et des équipements publics (collèges, maisons de quartier…) », indique Alban Kieffer.

Diminution du prix de la chaleur

Dans le même temps, les abonnés ont bénéficié d’une baisse du prix de la chaleur (1). « Le contrat établi avec le délégataire Engie, sur la base du compte d’exploitation prévisionnel qu’il nous a fourni, fixe des clauses fermes », explique Alban Kieffer.

Le terme R2 (puissance souscrite de l’abonné en unités de répartition forfaitaire) couvrira environ 60 % de la facture des abonnés, comprenant les coûts d’investissement (2) et de maintenance des équipements (3). Il varie peu entre les abonnés (± 5 %) puisque cette puissance souscrite ne peut être revue légalement pour chaque abonné que par paliers de 20 %, consécutivement à des changements sur le patrimoine (constructions, isolation, logements vacants…).

Le terme R1 (chaleur achetée au même prix par chaque abonné) variera peu puisque pour les 90 % d’ENR, l’indexation se fait sur le coût de la vie globale (main-d’œuvre, transports), au contraire des énergies fossiles dont les cours mondiaux sont plus volatils ».

Mais le Grand Reims a tout un travail de contrôle permanent du délégataire à opérer. « Il me faut vérifier l’engagement des générateurs, leur bon entretien, identifier les causes des pannes. Cela passe par une vérification du rapport annuel d’activité. Le contrat spécifie bien que le délégataire doit opérer une gestion en bon père de famille : l’utilisation et la répartition des combustibles doivent être intéressantes pour l’abonné », précise Alban Kieffer. Une nouvelle ère.