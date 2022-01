Le Conseil constitutionnel retoque une nouvelle fois l’emploi des drones par les polices municipales

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel a censuré l’élargissement aux polices municipales des drones dans sa décision du 20 janvier sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le texte sera donc promulgué sans ces dispositions.

Cette fois-ci, le Conseil constitutionnel, saisi par des sénateurs et des députés, a estimé que l’emploi des drones par les polices municipales tel qu’il était prévu méconnaissait “le droit au respect de la vie privée”. Une nouvelle censure passée par pertes et profits par Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a préféré voir le verre à moitié plein, en saluant la validation par les Sages de l’essentiel des dispositions sur l’utilisation des drones par la police et la gendarmerie. “C’est un regret, mais j’imagine qu’on aura d’autres occasions de revenir sur ce sujet de border encore plus le cadre légal”, assure de son côté le sénateur Loïc Hervé (Union centriste), l’un des artisans de l’ouverture des drones aux polices municipales, à la Gazette des communes.