L’Inspection générale dénonce un manque de considération pour la filière animation

Périscolaire

Publié le 21/01/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France, Toute l'actu RH

Dans un rapport remis en décembre 2021, l’Inspection générale pointe l’incapacité de l’Education nationale à valoriser les métiers de l’animation, trop souvent considérés « comme des intervenants sous-qualifiés, payés pour amuser les enfants ».

Les périodes de confinement en 2020 ont révélé le rôle positif des accueils périscolaires pour favoriser la continuité éducative. Mais elles ont aussi mis en relief leurs difficultés récurrentes, passées sous silence depuis l’abandon de la réforme des rythmes scolaires. C’est dans ce cadre que Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, a missionné l’Inspection générale de l’Éducation, du sport et de la recherche (IGESR) en mars 2021 pour dresser un état des lieux de la situation et faire des préconisations.

Le rapport est sorti en décembre 2021. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le constat est alarmant, faute d’un engagement politique fort de l’Etat en faveur des activités périscolaires. « L’école a pour mission la formation de l’homme et du ...

