Les maires de banlieue reprennent le flambeau de leurs Cités olympiques

Politique de la ville

Publié le 21/01/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une santé social, Actu Education et Vie scolaire, Actu expert acteurs du sport, Actu Santé Social, France

Les initiateurs du Conseil national des solutions pour le sport dans les quartiers prioritaires vont profiter de la 6e édition de la Semaine olympique et paralympique, du 24 au 29 janvier, pour lancer des Olympiades de la jeunesse. Pour eux, il s’agit de la première étape de création des Cités olympiques qu’ils proposent depuis le rapport Borloo.

Les maires de communes populaires ont décidé de s’associer, à leur manière, à la 6e édition de la Semaine olympique et paralympique, qui se déroulera du 24 au 29 janvier (lire le focus). Ces élus initiateurs d’un Conseil national des solutions pour les banlieues veulent en effet en faire un temps fort de promotion de l’une de leurs principales propositions : la création, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), de Cités olympiques. « C’est l’une des idées qui avaient été lancées par les acteurs de terrain dans le rapport Borloo, rappelle Gilles Leproust, maire d’Allonnes (Sarthe) et co-fondateur du Conseil national des solutions. Il s’agit, sur le même principe que les Cités éducatives et à partir de leur expérience, d’associer tous les acteurs pouvant aider à ...