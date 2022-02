Élections : peut-on tout dire sur les réseaux ?

En quelques années, les réseaux sociaux sont devenus un mode d’expression publique privilégié des Français. Mais en tant qu’agent public, peut-on tout dire ? Le responsable hiérarchique se doit d’expliquer les limites afin de prévenir les risques associés.

Par Xavier Laisne, attaché principal

Comme tout citoyen, l’agent public est libre de ses opinions et de son expression. Cependant, le droit a progressivement défini des limites à cette liberté : c’est ce que l’on appelle le devoir de réserve. Pour quelle raison ? Tout d’abord parce qu’en tant qu’agent (titulaire ou contractuel), il représente l’institution et est garant de ses intérêts, de son fonctionnement, de son image et des valeurs portées auprès des citoyens. Les propos doivent être mesurés et respecter l’obligation de neutralité en étant conformes aux principes de non-discrimination (selon le sexe, l’âge, les origines, les convictions politiques ou religieuses) (1).

Devoir de réserve

Le devoir de réserve ne constitue pas une limitation de la liberté d’opinion mais encadre son ...