Hausse du prix de l’énergie : le gouvernement s’écharpe avec les collectivités sur les compensations

Publié le 20/01/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Face à la hausse des prix de l'énergie, le dialogue se tend entre les collectivités et le gouvernement. L'Association des maires de France (AMF) et l'Association des petites villes de France (APVF) réclament des compensations que l'exécutif refuse. Le ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, a exclu tout soutien financier pour le moment devant les députés.

Décidément sur le front des finances locales, la relation entre l’exécutif et les associations d’élus est loin d’être un long fleuve tranquille. Après les guerres de chiffres sur l’impact de la crise sanitaire sur les budgets locaux, c’est au tour de la hausse du prix de l’énergie et ses conséquences réelles pour les collectivités de faire débat.

D’un côté, l’Association des maires de France (AMF) et l’Association des petites villes de France (APVF) tirent la sonnette d’alarme et réclament de nouvelles compensations financières pour les collectivités. De l’autre, le ministre délégué aux comptes publics, Olivier Dussopt, a fermé la porte à une nouvelle aide de l’Etat estimant que le poids de ces hausses n’était pour le moment « pas significatif » pour les budgets locaux, et que ce ...