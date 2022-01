Quiz. Questions d’actualité, décembre 2021

Test de culture générale

Pour mémoriser les actus essentielles de décembre, traitées dans la fiche de révision correspondante, répondez vite à ce quiz de 10 questions ! A consommer sans modération.

Pour exploiter au mieux le dernier quiz d’actu de 2021, n’hésitez pas à consulter votre fiche « Questions d’actualité » de décembre chaque fois que vous tombez à côté. Toutes les questions de ce test y sont traitées, dans différents textes issus de sources institutionnelles, donc fiables, et vous trouverez facilement l’information en question grâce au sommaire.

Soyez persévérant. Ne lâchez pas jusqu’au « zéro faute ». C’est la meilleure façon d’imprimer les réponses durablement dans votre mémoire.

Concernant votre connaissance de l’environnement territorial, il y a LaGazette.fr, bien sûr. On ne vous fait pas l’article, vous connaissez. Une idée tout de même : s’inscrire à un Club thématique (RH, sécurité, technique, etc.) pour être sûr de ne rien louper dans votre domaine d’activité.

Dernier point, avant de vous laisser la main… De nombreux jurys déplorent régulièrement le manque de préparation des candidats. Tout concours ou examen exige un entraînement sur la durée. On vous conseille de choisir une préparation spécifique, sur mesure, conçue par des spécialistes des concours de la fonction publique territoriale. C’est plus motivant, et efficace.





ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Lire le texte intégral de la fiche "Questions d'actualité", décembre 2021, PDF, 2 Mo

