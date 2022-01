Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 15 au 21 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Les cancres – La France (presque) bon élève en matière de réduction de l’impact carbone dans le secteur du bâtiment. C’est ce qui ressort d’un rapport, cité par le site Euractiv, du centre d’expertise européen BPIE. Le document, qui s’est penché sur les objectifs visant à réduire les émissions carbone du bâtiment dans six pays de l’UE, affirme que les nouvelles normes appliquées un peu partout ne suffiront pas. En résumé, aucun des pays étudié ne met la barre assez haut pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. Seul point positif du point de vue français : le rapport souligne l’interdiction du chauffage au fioul dans les nouveaux bâtiments et les exigences élevées en matière d’énergies renouvelables [lire aussi notre article].

Changer de braquet – Après le succès des précédents appels à projets autour des vélos et des aménagements cyclables [lire aussi notre article], l’Ademe lance le deuxième volet de son dispositif Avelo 2. Comme l’explique l’agence sur son site Internet, ce dispositif, financé en partie par les certificats d’économie d’énergie, vise à accompagner les territoires ruraux ou peu denses dans leur politique cyclable. Doté de 25 millions d’euros sur la période 2021-2024, cet appel à projets doit permettre de construire des stratégies de développement d’aménagements cyclables, d’expérimenter des services vélo, d’animer des politiques cyclables et de financer des chargés de mission.

Hydrogène fumeux – Alors que la France s’est engagée à investir 9 milliards d’euro pour développer la filière hydrogène d’ici 2030 [lire aussi notre article], une étude de l’Iddri rappelle que cette molécule n’est pas la réponse ultime pour décarboner l’industrie et les mobilités. Citée par 20 Minutes, le rapport insiste donc sur le fait de prioriser les usages, à l’image des raffineries où l’hydrogène peut purifier les produits pétroliers. Autre priorité : la mobilité et l’avantage de stocker l’énergie sous forme d’hydrogène. Mais l’Iddri souligne surtout son intérêt pour les transports maritimes et aériens et se montre plus sceptique sur les poids lourds et les bus, notamment urbains. Enfin, l’hydrogène n’aurait pas de rôle à jouer dans les transports légers.

Nouvelles aires – Dans le cadre de la loi Climat et Résilience et de la nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées 2021-2030 [lire aussi notre article], le ministère de la Transition écologique a mis en consultation un projet de décret sur la notion de protection forte des aires protégées. L’article 5 propose ainsi de déterminer les autorités responsables pour proposer des espaces et permet aux régions ou aux communes concernées de trancher si la demande effectuée auprès des autorités compétentes n’a obtenu aucune réponse dans un délai de deux mois.

Paris fait sa belle – Bien gérer l’espace public à travers une ligne directrice pour protéger le mobilier urbain historique tout en « accélérant » la transformation de la capitale, tel est l’objectif annoncé du Manifeste pour la beauté de Paris dévoilé par le premier adjoint de la ville, Emmanuel Grégoire. Actu.fr précise qu’il se présente sous la forme d’un guide divisé en quatre tomes (« Introduction », « Sol », « Objets », Bâti ») et qu’une grande part est consacrée, entre autres, à la végétalisation et à l’accessibilité.

Huiles essentielles – Un reportage de France Bleu présente une méthode innovante utilisée à Avignon pour nettoyer le Palais des Papes. Il s’agit en effet de la pulvérisation d’huiles essentielles biocides qui permet d’enlever les salissures et d’éviter les pollutions. Selon l’architecte des monuments historiques, cette technique, jugée exemplaire, se veut respectueuse de la pierre et de l’environnement.

Paris express – Prolongement de la ligne 4 du métro jusque dans les Hauts-de-Seine en attendant la future ligne 15, modernisation de certaines stations et renouvellement du matériel roulant… Le Journal du Grand Paris fait le point sur les nombreux projets d’extension du réseau de transports francilien. Il y est question de prolongements de lignes de métro, de nouveaux tramways et de l’arrivée d’un tram-train.

Et aussi…

Deux tonnes de déchets ont été récupérées après la crue de la Garonne [Actu.fr] ;

La société Alstom fournira 16 trains Omneo Premium pour la ligne Marseille-Toulon-Nice exploitée par Transdev à partir de 2025 [Gart] ;

D’ici 2028, la région Paca veut planter cinq millions d’arbres [Géo].