Un site expérimente l’infiltration des eaux usées traitées

Le BRGM étudie depuis plusieurs années un site expérimental d’infiltration des eaux usées traitées dans la Manche. Le dispositif de traitement tertiaire repose sur une roselière et présente de multiples bénéfices.

Aujourd’hui, pour lutter contre la sécheresse, on utilise déjà deux leviers : la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et la recharge de nappe, passive ou active. En France, le BRGM dénombre ainsi 75 sites de recharge artificielle, dont les plus connus sont ceux de Croissy-sur-Seine (Yvelines), actif depuis 1959 et de Crépieux-Charmy (Rhône). Mais peut-on imaginer recharger des nappes avec des eaux usées traitées ? Pour l’instant, non, car c’est interdit en France. Mais comme le Bourgeois gentilhomme, on peut parfois le faire sans le savoir !

Étanchéité des nappes

De fait, certains sites de traitement tertiaire des eaux usées communiquent avec ...