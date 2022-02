Les réserves naturelles régionales, les parcs naturels et sites Natura 2000

Fiche pratique Environnement - Risques

réagir S Baudouin - SMCG

La notion de réserve naturelle a été introduite par une loi du 1er juillet 1957, dans l’optique de « la conservation et de l’évolution des espèces ». Elle s’est élargie récemment avec la possibilité d’en instituer au niveau régional. Les parcs naturels régionaux (et urbains) visent, pour leur part, à mettre en valeur les richesses du patrimoine naturel, historique, culturel et humain d’un territoire déterminé. Enfin, via les sites Natura 2000, l’État cherche à encourager la prise de conscience collective des enjeux écologiques dans la gouvernance des territoires. Cette fiche expose en quoi ces outils peuvent être intéressants dans la protection de la biodiversité, leur mission, les modalités de création, de fonctionnement et de gestion de ces aires protégées.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Espaces verts et végétalisation

Milieux naturels