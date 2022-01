Modalités de gestion des véhicules, cycles ou engins en « free-floating »

Fiche pratique Transports - Circulation - Stationnement

Chaque jour, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la location de vélos, trottinettes, scooters et mêmes voitures « sans points d’attache fixes » ou, autrement dit en « free-floating ». S’il y a pu y avoir un vide juridique pendant un temps certain sur leur présence et l’utilisation sur l’espace public, l’article 41 de la loi d’orientation des mobilités du 24 septembre 2019 a permis d’élaborer un socle de règles sur lequel peuvent s’appuyer les collectivités comme les opérateurs. Parce que ces nouvelles mobilités peuvent compléter l’offre de transport existante et qu’elles sont encore en cours d’évolution, le cadre juridique permet tout à la fois de réglementer leur usage sur l’espace public mais aussi d’encadrer les modalités de contractualisation et d’occupation du domaine public.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Mobilité - transports

Stationnement urbain