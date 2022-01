Climat : les retenues d’eau en question

Eau et agriculture

Publié le 20/01/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Les conclusions du Varenne de l’eau agricole et du changement climatique sont attendues d’ici à la fin du mois de janvier. Les usagers non agricoles de l’eau dont la FNCCR, redoutent que les irrigants aient réussi à imposer le recours au stockage de l’eau comme stratégie pour faire face aux futures sécheresses, au détriment des solutions fondées sur la nature.

Ils ont échappé à la prison ferme ! Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franquen, président et vice-président de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne ont été condamnés, jeudi 13 janvier 2022, à dix mois de prison, assortis d’un sursis de probatoire de dix-huit mois, par la cour d’appel d’Agen, alors que le tribunal avait prononcé des peines de neuf et huit mois ferme en première instance (lire notre article). Ils avaient fait creuser illégalement une retenue d’eau destinée à l’irrigation d’une superficie de 20 hectares, le lac de Caussade, en 2019. « Nous observons avec regret que la justice a réduit les peines sous la pression du monde agricole et des élus locaux », a réagi France Nature environnement, qui regroupe 6 000 associations.

Le Varenne de l’eau

Cette décision ...

