Déchets, vélo, bois : nos lectures du moment

Déchets, vélo, bois... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Guide de l’élu local en charge des déchets

Le Cercle national du recyclage (CNR) a mis à jour son guide de l’élu local en charge des déchets. Ce guide, publié depuis 2001, présente aux élus en charge de la gestion des déchets et à leurs services techniques les principaux sujets de la gestion des déchets.

Totalisant près de 300 pages, le Guide de l’élu local en charge des déchets est organisé en neuf chapitres résumés par des fiches de synthèse recto-verso. La précédente mise à jour remontait à 2017. Une nouvelle version est parue. Elle intègre notamment les dernières évolutions liées à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec). Le document « a été travaillé et actualisé dans son intégralité et a été complété avec une dizaine de nouvelles fiches sur l’économie circulaire, sur le thème de la fiscalité, sur les nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (REP) », explique le CNR.

Toujours présenté sous forme de fiches recto-verso synthétiques, le Guide de l’élu local en charge des déchets est téléchargeable gratuitement sur le site du Cercle National du Recyclage.

Développer la culture vélo dans les territoires

L’Ademe a publié un nouveau guide sur la culture vélo dans les territoires, dans le cadre du programme Avelo, afin d’accompagner pas à pas les collectivités dans la mise en place d’une stratégie de promotion.

Réalisé avec plusieurs acteurs du terrain, ce document présente une stratégie en dix étapes, nourri d’exemples d’actions et accompagné d’un kit de communication, afin d’augmenter durablement la part modale du vélo sur tous les territoires. Il offre également des supports personnalisables conçus dans le cadre de la campagne « À vélo, on a toutes et tous à y gagner ! ».

En articulation avec le cahier ressources « Développer le système vélo dans les territoires », ce document est conçu comme un outil d’aide à la réflexion stratégique des collectivités et de leurs partenaires pour promouvoir la culture vélo à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’accompagner les collectivités pas à pas dans la construction de leur stratégie de promotion.

Télécharger le guide sur le site de l’Ademe.

Guide pour un usage responsable du matériau bois dans la construction publique



S’inscrivant dans la stratégie nationale bas carbone, le « Guide pour un usage responsable du matériau bois dans la construction publique », dédié aux maîtres d’ouvrage, s’appuie sur l’analyse du cycle de vie des produits introduite dans la réglementation française par la RE 2020. Il a pour objectif de fournir aux acheteurs soumis au Code de la commande publique un contenu pratique et directement utilisable leur permettant l’intégration dans leurs marchés des engagements et exigences liés aux critères « empreinte carbone » et « traçabilité des bois et objectifs de gestion durable des forêts » pour concourir pleinement à la stratégie nationale bas carbone et à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

En pratique, le guide apporte aux acheteurs publics des clés pour chaque étape de leur marché de construction, du sourcing jusqu’au contrôle des éléments fournis. L’étape principale étant le règlement de consultation RC. Des propositions de rédaction, directement utilisables, sont fournis pour chacune de ces étapes. Ce guide est le fruit d’un partenariat avec l’interprofession régionale de la forêt et du bois, Fibois Île-de-France, qui s’est engagée dans cette même démarche avec le pacte Bois-Biosourcés signé en 2020 avec plus de 30 maîtres d’ouvrage.

Ce guide est disponible publiquement pour sa consultation et son utilisation sur le site Bois de France.