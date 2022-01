Une coopération européenne sur le harcèlement scolaire rendue possible avec Erasmus +

Education

Publié le 20/01/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Europe

Avec le programme européen Erasmus +, la Région Pays-de-La-Loire a mis en place un espace d’échanges entre des professionnels de 5 pays du continent pour discuter des méthodes de lutte contre le harcèlement scolaire.

Et si l’une des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire se trouvait dans la coopération européenne ? C’est ce qu’a initié le projet Fabas (Fight Against Bullying At School) porté par la Région Pays-de-la-Loire dans le cadre d’Erasmus +. Alors qu’en 2019, certaines actions éducatives ligériennes portaient sur ce sujet, la question s’est posée d’ouvrir ces initiatives au niveau international, le harcèlement scolaire demeurant une problématique à laquelle de nombreux pays sont confrontés. La Région soumet son projet à l’appel d’offres d’avril 2020 du programme européen Erasmus + et, sélectionné, celui-ci obtient une enveloppe globale de 202 000 euros. Car « Erasmus ne se limite pas au film de l’Auberge Espagnole », sourit Laure Coudret-Laut, directrice de l’agence Erasmus ...

