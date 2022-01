[Webinaire - inscriptions ouvertes]

La data, pour qui, pour quoi, comment ?

L’Observatoire Datapublica et la Banque des Territoires, avec le soutien de la Gazette des communes, organise deux webinaires dédiés à la data territoriale le 27 janvier et le 3 février. Ils se concentreront sur les conditions de production, les usages et la valorisation des données, ainsi que sur la construction d’un cadre de confiance pour leur partage. Inscrivez-vous !

