Election présidentielle

Les territoires oubliés de l’élection présidentielle

Publié le 20/01/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Olivier Rault - Adobe stock

Dans un article initialement paru sur le site de The Conversation, deux chercheurs, Sebastien Bourdin et André Torre, s'interrogent sur les conséquences du bing bang territorial de François Hollande et la place des territoires dans le quinquennat d’Emmanuel Macron qui défend la ré-industrialisation et l’attractivité de ces territoires.

Sebastien Bourdin et André Torre Enseignant-chercheur en géographie-économie, Laboratoire Métis, EM Normandie – UGEI et Directeur de recherche en économie à INRAE, AgroParisTech – Université Paris-Saclay