Les métiers en croissance en France en 2022 : du privé… et du public !

Emplois publics

Publié le 19/01/2022 • Par Christine Cathiard • dans : A la une emploi, Actu Emploi, France

Le réseau social LinkedIn vient de publier son baromètre des 25 métiers pour lesquels la demande a le plus progressé en France ces dernières années. Et oh surprise, on ne retrouve pas que des ingénieurs réseaux et des traders !

Certes, les fonctions commerciales et les nouveaux métiers du numérique figurent parmi les plus demandés, mais le classement de LinkedIn met en avant des métiers dits de la « 1ère ligne » (liés à la pandémie, plutôt des métiers de la santé et massivement du secteur public) ou encore ceux en lien avec l’incontournable développement durable.

Deuxième surprise, non seulement ces métiers les plus demandés ne touchent pas que le privé, mais en plus ils ne touchent pas que les plus diplômés ! Un tiers des postes sont accessibles à bac+2 et licence.

Les métiers les plus demandés

Tout d’abord, les fonctions commerciales (responsable des opérations commerciales, responsable du développement, conseiller clientèle…) et les nouveaux métiers du numérique (ingénieur en fiabilité de site, chercheur en expérience utilisateur, ingénieur machine learning…).

Les métiers de la santé

Mais les métiers de la « 1ère ligne » pendant la pandémie (infirmier coordinateur, infirmier de santé au travail) et ceux en lien avec l’environnement (responsable du développement durable) sont également fortement prisés !

Alors que les entreprises continuent de s’adapter à un environnement en pleine mutation (pandémie, transformation numérique, dérèglement climatique…), une multitude d’opportunités apparaissent sur le marché du travail. Et elles ne sont pas réservées aux surdiplômés, puisqu’un tiers des postes sont accessibles au niveau bac+2 – licence (deux tiers au niveau master). Les métiers d’infirmiers, brancardiers, aides-soignantes… connaissent d’ailleurs une pénurie dans la fonction publique hospitalière.

Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction chez LinkedIn, déclare : « (…) L’émergence du métier de « responsable du développement durable » laisse aussi présager de nombreuses opportunités à saisir dans ce domaine dans les années qui viennent… ». Les collectivités, très concernées par la lutte contre le dérèglement climatique, ne la démentiront pas !

Les 25 métiers à forte croissance relèvent des secteurs privé, public, certains existant naturellement dans les deux secteurs ! Dans les métiers en forte tension, 11 métiers relèvent du privé exclusivement, 10 métiers s’exercent dans le public comme dans le privé – comme l’assistant facturation par exemple ou le chargé de recrutement – et 4 métiers sont exclusivement liés à la fonction publique qu’elle soit d’Etat (douane), hospitalière (infirmier, aide-soignante) ou encore territoriale (responsable du développement durable) !

Voici la liste établie par Linked In

Responsable des opérations commerciales Responsable du développement Assistant facturation (public/privé) Conseiller clientèle Ingénieur en fiabilité de site Conseiller en insertion professionnelle (public/privé) Consultant en télécommunications Responsable de compte (public/privé ) Chargé de recrutement (public/privé) Responsable douane (Fonction publique d’Etat) Chercheur en expérience utilisateur Ingénieur machine learning (public/privé) Responsable du développement durable (public/privé) Infirmier coordinateur (Fonction publique hospitalière) Infirmier de santé au travail (FPH et FPT) Assistant de formation (public/privé) Assistant notarial City manager (nouveau métier du privé) Consultant paie (public/privé) Agent immobilier Chargé des relations entreprises Responsable développement foncier (public) Chargé de réclamations clients Conseiller pédagogique (public/privé) Consultant data (public/privé)

City manager, attention !

Un nouveau métier dont on parle encore peu mais qui va se développer dans les années à venir est de plus en plus recherché : le city manager. Qu’est-ce que c’est ? Tapez sur Indeed, vous trouverez 530 postes de city manager à pourvoir ! Mais attention, en France, un city manager est employé par des entreprises privées comme Deliveroo ou Uber pour développer le marché sur une ville… contrairement aux Etats-Unis et au Canada où City Manager est l’équivalent de nos DGS ! (parfois appelé chief administrative officer c’est un fonctionnaire).

Les métiers en tension dans la territoriale

Dans les collectivités locales, d’autres métiers sont en tension. Selon un bilan d’étape dressé en octobre 2020, « les services à la population (46 %) et interventions techniques (26 %) sont les familles de métiers qui embauchent le plus. Mais c’est dans la sécurité (+47,7 %) et les politiques publiques d’aménagement et de développement territorial (+41,1 %) que l’on constate les plus importantes progressions sur la période 2014-2018. Le métier de chargé de propreté des locaux est le plus demandé, et celui d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, le plus en tension ».

Un an plus tard, en septembre 2021, outre le re décollage des postes ouverts par les collectivités, le baromètre analysé établissait ainsi les priorités des collectivités : « Tout en haut du podium du premier baromètre semestriel 2021, les métiers de la famille « Architecture, bâtiment et logistique » (10,2 % des postes proposés). Avec en premier lieu les ouvriers de maintenance des bâtiments (22 %), suivis des chargés de propreté des locaux (21 %) – principalement recherchés par les régions – puis des agents des interventions techniques polyvalents en milieu rural (16 %) ».

La concurrence avec le privé

Comme nous l’avons vu, de nombreux métiers touchent public et privé, et les salaires des collectivités ne peuvent parfois pas s’aligner sur ceux du privé. D’où une pénurie à craindre dans certains domaines, comme celui des profils très techniques comme les ingénieurs, data scientists, et plus globalement sur tous les profils techniques. La territoriale a du souci à se faire en terme d’attractivité et va devoir trouver des leviers autres que les grilles indiciaires !