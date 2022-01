Chasse : comment mieux protéger les autres usagers de la nature

Prévention des risques

Publié le 19/01/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Une mission sénatoriale a commencé son travail d'enquête sur la sécurisation de la chasse. Ce mardi 18 janvier, elle a auditionné les représentants des quelque 30 millions de pratiquants d'activités dans la nature, qui ont évoqué les problèmes actuels et proposé des pistes d'améliorations, afin de ne plus avoir à déplorer de nouveaux accidents mortels.

C’est l’un des sujets sensibles du monde rural : les relations entre les chasseurs et les autres usagers de la nature. En jeu : les accidents de chasse. Une mission sénatoriale a commencé à travailler sur cette question , à l’initiative d’une pétition déposée sur une plateforme du Sénat et qui a recueilli 120 000 signatures. Elle est à l’initiative de deux amies de Morgan Keane (25 ans), tué par une balle perdue à Calvignac (Lot) le 2 décembre 2020, alors qu’il coupait du bois dans son jardin. En 20 ans, on dénombre pas moins de 400 victimes mortelles d’un tir raté de chasseurs, explique cette pétition. Parfois il s’agit d’un vététiste, parfois d’une personne passant à proximité d’une zone de chasse quand la victime n’est autre qu’un chasseur.