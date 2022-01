Des achats socialement responsables bénéficient à l’ensemble du territoire

Economie sociale et solidaire

Publié le 27/01/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Clauses sociales et marchés réservés constituent un potentiel d’emplois pour l’ESS. Des solutions pour augmenter la part de l’ESS dans les marchés publics.

Le levier le plus efficace du développement de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire pour les collectivités locales est sans conteste l’achat responsable. Par sa puissance (la commande publique représente un volume global de 110 milliards d’euros), par la variété de ses modalités d’intervention (clauses d’insertion, marchés réservés, allotissements) comme par sa reconnaissance institutionnelle (loi « ESS » de 2014, loi « climat et résilience » de 2021).

C’est aussi une demande des entreprises de l’ESS qui préfèrent se développer au travers de marchés d’affaires plutôt que de subventions devenues aléatoires. En Ile-de-France, le groupement d’intérêt public (GIP) Maximilien a été créé en 2014 pour acculturer les collectivités à la fois à la digitalisation des marchés et aux achats ...