« L’économie sociale et solidaire irrigue les autres politiques publiques »

ESS

Publié le 28/01/2022 • Par Eric Larpin • dans : Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Timothée Duverger, maître de conférences associé à l’institut d’études politiques de Bordeaux et conseiller au cabinet du maire de Bordeaux, estime qu’il reste des pistes pour développer l’ESS vers les collectivités qui ne s’en sont pas encore saisies.

Economie sociale et solidaire

Quel intérêt les collectivités ont-elles à s’intéresser à l’ESS pour l’emploi ?

Nombre de collectivités s’appuient encore de façon traditionnelle sur l’ESS pour créer des emplois à destination de publics fragiles, qui ne peuvent pas sortir de leur territoire. C’est principalement le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) qui est concerné. Il peut être financé par tous les échelons : les régions, par le biais des groupements d’employeurs, les départements, au titre de l’action sociale, les villes et les agglos, par des subventions ou des passations de marchés. Mais, on ne peut plus réduire l’ESS à l’IAE !

Les collectivités ont beaucoup d’avantages à accroître leurs interventions dans l’ESS pour préparer la transition écologique, associer les citoyens aux initiatives ...