La région Bourgogne-Franche-Comté partage son « guide de la donnée »

Politique de la donnée

Publié le 19/01/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : Documents utiles, France

Dans le cadre de son programme « Territoires intelligents » à destination des petites et moyennes villes notamment rurales, la région Bourgogne-Franche-Comté publie un « guide de la donnée; » accessible à tous.

L’appel à projets « Territoires intelligents et durables » porté par la région Bourgogne-Franche-Comté a donné naissance à un « parcours data », matérialisé par un guide en accès libre.

L’objectif de cet appel à projets est de « relever le défi de l’inclusion numérique, promouvoir l’économie et l’innovation, faire du numérique un levier de la transition écologique », note la présidente de la région dans un avant-propos du guide. L’appel à projets a mis en avant, « l’importance primordiale de la question de la donnée, qui renvoie à des sujets de souveraineté, de sécurité, de protection, et de sobriété », ajoute Marie-Guite Dufay.

Bonnes pratiques et exemples

En une quarantaine de pages, coordonnées par le cabinet de conseil Civiteo, l’ensemble des sujets relatifs aux données sont évoqués. Gestion, ouverture, obligations juridiques, tout y passe.

Chaque chapitre est accompagné de conseils et d’exemples réalisés par des collectivités dans toute la France et de bonnes pratiques en cas de sentiment d’impasse. Un lexique permet de retrouver rapidement les termes régulièrement utilisés et qui peuvent être parfois utilisés sans s’assurer que la personne en face est certaine de quoi il s’agit.