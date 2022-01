Les Programmes d’investissements d’avenir ne sont pas assez fléchés vers les territoires

Financements

Au cours d'une audition à l'Assemblée nationale, la Cour des comptes a estimé que la France s’est clairement inscrite dans la démarche d'investissement avec le Programme d'investissements d'avenir (PIA). Néanmoins, elle estime que le dispositif doit être mieux cadré pour s'assurer que les milliards décaissés sont bien perçus par le destinataire désigné.

Encore trop de flou et pas assez de territorialisation ni de contrôles ! Devant les députés de la commission des finances, les rapporteurs de la Cour des comptes ont livré le 12 janvier leurs observations définitives sur le programme d’investissements d’avenir (PIA), mis en place pour financer des investissements importants afin de permettre à la France d’accroître son potentiel de croissance et d’emplois.

Cet outil est piloté par le secrétariat général pour l’investissement et si on parle de PIA au pluriel, c’est parce que ce programme a été décliné, jusqu’alors, en quatre vagues successives correspondant à l’année de leur mise en œuvre. Leurs montants sont très inégaux : 57 milliards d’euros ont bien été mobilisés depuis 2010, mais seulement 12 milliards en 2014 et 10 milliards en 2017 ...